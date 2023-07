L’hôtel Aqua Viva Gammarth a abrité, ce mercredi 5 juillet 2023, la première édition du « Fil d’or », un évènement artistique dévoilant les dernières tendances de la mode et ce en présence d’innombrables célébrités et mannequins les plus en vue de l’art et de la mode.

Organisé par le talentueux Nizar Chargui et animé par Marwa Agrebi et Hamdi Hadda, la soirée été couverte de louanges, fournissant ainsi une plate-forme exceptionnelle à de nombreux designers tunisiens talentueux pour mettre en valeur leur créativité.

7 créateurs et marques de mode ont présenté des designs innovants et des défilés de mode qui ont émerveillé les participants, leur permettant aussi de découvrir les dernières tendances de la mode pour l’année 2023 des marques à l’instar de Tara Jarmon, Hava.K, Chichkhane, Maison Allani, Echk, La Medina Création Olfa et Masri Douha Maison de Couture.

Au cours de ces festivités, une cérémonie a eu lieu pour remettre la présidence du Rotary Club Carthage Horizon de l’ancienne présidente Faiza Karoui à la nouvelle, en la personne Imen Bahroun, qui assurera la présidence du club pour l’année 2023-2024.

L’organisateur de cette soirée, Nizar Chargui a fait part de sa fierté de présenter et d’organiser la première édition du « Fil d’or » devant des designers et des experts de premier plan dans le domaine du design et de la mode. Ajoutant « Cet événement deviendra à l’avenir un événement international pour l’industrie de la mode tunisienne, facilitant l’ascension des talents locaux sur la scène mondiale. »

La soirée a également été marquée par des performances musicales de jeunes artistes comme Nour Kamar, Sirine Miled, Arwa Ben Ismail, Dorra Jelidi et de groupes artistiques de jeunes.