1ère rencontre du Forum des Journalistes Tunisiennes

La première table ronde organisée par le Forum des Journalistes Tunisiennes, intitulée « La présence des femmes journalistes en Tunisie entre réalité et perspectives « , s’est tenue récemment à Tunis.

Ce débat a permis à des journalistes de différentes générations de présenter leurs expériences et leurs perspectives sur la réalité médiatique, en particulier la place des femmes journalistes et les obstacles entravant l’exercice de leur profession.

Ce débat a réuni des responsables d’institutions médiatiques, académiques et représentatives du secteur. Parmi les participants, la directrice de l’Institut de presse et des sciences de l’information, Hamida El Bour, le président de la fédération tunisienne des directeurs des journaux, Taïeb Zahar, Dr Najeh Missaoui, directeur général de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Dr Mohamed Jouili, sociologue, ainsi que Salwa Ghazouani, directrice de l’association Article 19 en Tunisie.

L’intervention de la présidente du forum, Imen Bahroun, a porté sur les programmes et les prochaines activités du forum, notamment l’accord conclu avec le ministre de l’Intérieur, Kamel El Feki, pour la mise en place d’un comité conjoint qui commencera à travailler en septembre prochain. Son objectif sera de garantir la protection des femmes journalistes et de coopérer pour les aider à accomplir leurs tâches, notamment sur le terrain, sans entraves.



La présidente du FJT a annoncé d’importantes futures manifestations, qui seront organisées par le forum, dont un forum arabo-européen en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance et des Personnes âgées en septembre prochain.

Toujours selon la présidente du FJT, l’objectif de ces rencontres et manifestations est principalement de relier les femmes journalistes en premier lieu, en plus de changer l’image stéréotypée de ces dernières dans les médias en général, ainsi que de renforcer leur présence dans les postes de décision.

De son côté, Souhir Lahiani, responsable des études et de la recherche du FJT, a déclaré que les chiffres relatifs à la répartition des journalistes selon le sexe dans les médias avaient augmenté de 5 %, passant de 997 journalistes femmes en 2022 à 1050 en 2023. Cependant, leur présence dans les médias est quantitative plutôt que qualitative, et leur présence dans les postes de décision est très faible, ne dépassant pas les 11 % selon les dernières statistiques du Syndicat des journalistes pour l’année 2020.

Dr Lahiani a indiqué que le forum travaillait à l’élaboration de statistiques à cet égard, qui seront annoncées d’ici septembre prochain.

Lors de sa participation à cette réunion, le PDG de la TAP, Najeh Missaoui, a salué les efforts des journalistes et professionnels des médias, considérant que le Forum des Journalistes Tunisiennes est une étape importante pour l’évolution du paysage médiatique.

Pour sa part, le président de la Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux, Taïeb Zahar, a estimé que l’emploi précaire des femmes journalistes et professionnelles des médias est l’un des défis les plus importants auxquels le secteur est confronté, considérant que les raisons sont principalement dues à la situation économique que traverse le pays et non à la marginalisation de l’élément féminin.