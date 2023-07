57e Festival international de Hammamet : Le Programme

La 57e édition du Festival international de Hammamet (FIH) se déroulera du 8 juillet au 12 août 2023 au théâtre plein air de Hammamet. L’événement estival sera placé cette année sous le thème » Let’s Color the World » (Colorons le Monde).

C’est au cours d’un point de presse tenu mardi soir au siège du festival qu’abrite chaque année la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) que le programme détaillé de la 57e édition du FIH a été dévoilé. La participation tunisienne représente 40 pc du programme du festival qui propose un total de 31 soirées dont certaines en deux parties.

Une pièce de théâtre tuniso-italienne » PROMETHEUS – The Blue kangaroo » de Simone Mannino fera l’ouverture de la 57ème édition du FIH qui démarrera samedi prochain. Le texte de » PROMETHEUS – The Blue kangaroo » est l’œuvre de l’écrivain Lorenzo Marsili et du metteur en scène Simone Mannino qui est également à la conception et la scénographie.

Ce spectacle est une adaptation théâtrale qui » revisite la mythologie grecque pour en proposer une mouture moderne, dans l’ère du temps « , indiquent les organisateurs. Le théâtre demeure ainsi au coeur de la programmation artistique du festival qui cherche à satisfaire tous les goûts en proposant des spectacles assez variés entre théâtre, musique et danse », comme l’a indiqué Najib Kasraoui, directeur du FIH et qui dirige en même temps le CCIH.

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Nabeul, Kasraoui a encore souligné que le festival sera clôturé par un spectacle musical en hommage à des chanteuses ayant leur laissé leur empreinte dans la phonothèque nationale. « Voix de femmes » est un spectacle aux couleurs tunisiennes, placé sous la direction de maestro Youssef Belhani, qui sera donné la veille de la fête nationale de la femme, célébrée le 13 août.

Voici le programme complet du FIH 2023 :

8 juillet : PROMETHEUS | The blue kangaroo, Simone Mannino (Italie – Tunisie)

9 juillet : Eya Daghnouj, » Al Naghar » (Tunisie)

10 juillet : Mohamed Jebali, » Ech Esser » (Tunisie)

11 juillet : Zaho (Algérie / Canada)

13 juillet : Nawel Skandrani – Black & White Circus (Tunisie)

14 juillet : JenJoon (Tunisie) / Kaso (Tunisie)

15 juillet : Massar Egbari (Egypte)

16 juillet : Ana Crisman – Arpa Jonda (Espagne)

18 juillet : Mounir Argui – Blackout (Tunisie)

19 juillet :

Mehdi Trabelsi & Abir Derbel – Le Serment des Chemins (Tunisie)

Wajdi Cherif Quintet (Tunisie)

20 juillet : Ibeyi (France / Cuba)

21 juillet : Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors (Etats-Unis)

22 juillet : Aziz Maraka (Jordanie)

23 juillet : Marwan Khoury (Liban)

24 juillet :

Slim Abida – Asymétrie (Tunisie)

Amine M’raihi feat Lynn Adib- NoMad Spirits (Tunisie)

25 juillet : Adel Bondka – Vive l’artiste (Tunisie)

27 juillet : Hatem Derbal – Chawq (Tunisie)

28 juillet : Olivier Laurent – Brel (Belgique)

29 juillet :

Noura Mint Seymali (Mauritanie) et Nidhal Yahyaoui (Tunisie) – » Hattaya »

30 juillet : Saber Rebai (Tunisie)

1er août : Imed Jemâa – » Salam » (Tunisie)

2 août :

Imed Alibi & Khalil EPI – » Frigya » (Tunisie)

Acid Arab feat Sofiane Saidi (France / Algérie)

3 août : Fatoumata Diawara (Mali)

4 août : Dali Chebil & Mohamed Ben Salha – « Denya » (Tunisie)

5 août : Samer Mohamed Ismail – « Casting » (Syrie)

6 août : Walaa Jundi – Sous la direction de Mohamed Lassoued (Liban)

8 août : Fadhel Jaziri – Kaligula 2 (Tunisie)

9 août : Emel Mathlouthi (Tunisie)

10 août : Muslim (Egypte)

11 août : Queen Omega & The Royal Souls (Trinité-et-Tobago)

12 août : » Voix de femmes » – Sous la direction de Youssef Belhani (Tunisie)