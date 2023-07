65 tentatives de migration irrégulière avortées lors de l’Aïd al-Adha

Des chiffres alarmants ont été révélés par la Garde nationale tunisienne, mettant en évidence les défis persistants de la migration irrégulière le long des côtes orientales du pays. Pendant les trois jours de l’Aïd al-Adha, pas moins de 65 tentatives de migration clandestine ont été déjouées. Un véritable tour de force des forces de sécurité.

Plus de 2 mille personnes secourues

Au cours de ces opérations périlleuses, les unités de la garde côtière ont accompli un exploit remarquable en portant secours à 2.068 personnes naufragées en pleine mer. Un nombre effarant qui souligne la gravité de la situation et la nécessité d’une vigilance constante.

Côtes sous pression : 47 tentatives contrecarrées

Les détails dévoilés par la Garde nationale sont encore plus préoccupants. Les unités maritimes de Sfax, Kerkennah et Mahdia, situées dans l’Est du pays, ont réussi à déjouer 47 tentatives de migration clandestine en provenance des côtes tunisiennes. Dans le même temps, elles ont porté secours à pas moins de 1.879 immigrants, dont 1.858 Subsahariens. Une véritable démonstration de leur détermination à sauver des vies humaines et à faire face à cette crise humanitaire.

Lutte acharnée contre les passeurs : 14 embarcations saisies

De leur côté, les unités maritimes de Nabeul, Sousse et Monastir, dans le nord-est du pays, ont également fait preuve d’une bravoure sans faille en déjouant 18 tentatives de migration irrégulière et en portant secours à 189 migrants de nationalité tunisienne. Ces opérations ont également permis de saisir 14 embarcations utilisées par les passeurs pour leurs activités illicites.