A propos du restaurant POPEY’S à la Goulette : La FTRT précise…

Suite aux rumeurs concernant la fermeture du restaurant POPEY’S situé à la Goulette pour cause d’intoxication alimentaire et dans un souci d’éclairer l’opinion publique la FTRT précise que ces rumeurs n’ont aucun fondement et que ces informations sont erronées et portent préjudice à l’image du restaurant qui s’est toujours distingué par la qualité de ses services.

Le restaurant a repris ses activités dans des conditions normales et que sa direction a toujours honoré ses engagements avec les grandes agences de voyages dans les meilleures conditions d’accueil et de qualité.

La FTRT précise par ailleurs que ce constat a été confirmé après vérification de toutes les données disponibles auprès de toutes les parties.