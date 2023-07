Affectation de quatre biens immobiliers au ministère de la Famille dans les régions du Kef, Médenine et Jendouba.

Une séance de travail conjointe s’est tenue lundi 10 juillet 2023 entre Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, et Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières. Cette réunion s’est penchée sur l’examen de plusieurs dossiers et projets immobiliers en attente.

Amel Belhaj Moussa a souligné l’importance de cette réunion pour résoudre un certain nombre de projets en suspens relevant de son département, qui rencontrent des problèmes d’ordre foncier, et d’œuvrer à trouver des solutions appropriées afin de finaliser leur affectation. L’objectif est de mobiliser les ressources nécessaires pour le fonctionnement de ces institutions dans les domaines de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, afin de fournir des services sociaux, d’animation et de divertissement à leurs bénéficiaires.

De son côté, Mohamed Rekik a indiqué que le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières travaille de manière transversale avec différents ministères, ayant pour devise « l’immobilier au service de l’intérêt général« . Il a souligné que cette réunion vise à approfondir les dossiers et de trouver les solutions nécessaires.

Au cours de cette réunion, qui s’est tenue au siège du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et qui a réuni des représentants des deux ministères, plusieurs projets relevant du ministère de la Famille ont été examinés, et les mesures appropriées ont été prises en fonction de la spécificité de chaque dossier.

Il a également été confirmé que le Complexe de la petite enfance de Kasserine, le Complexe familial d’Ennour à Médenine et le Centre régional de communication pour l’enfance à Zghaya Battha à Jendouba seraient affectés.

Pour assurer un traitement adéquat et un suivi permanent, il a été convenu de créer une commission conjointe périodique chargée du suivi des projets communs, se réunissant six fois par an.

Par ailleurs, des discussions ont porté sur les moyens d’accroître l’accès des femmes et des jeunes filles titulaires de diplômes supérieurs et désireuses de lancer des projets agricoles aux mécanismes juridiques disponibles pour la location de biens domaniaux agricoles.