Algérie-France : Envolée de près de 25% des échanges commerciaux sur les trois premiers mois de l’année

Les relations commerciales entre l’Algérie et la France ont connu une croissance remarquable au premier trimestre 2023, avec une augmentation de 24,7% sur un an. Les échanges ont atteint la somme de 2,7 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année en cours, selon les données fournies par les Douanes françaises.

Les importations françaises de produits algériens bondissent de 26%

L’accélération des échanges commerciaux a été alimentée par la progression des importations françaises de produits algériens, qui scellent une amélioration de 26% pour atteindre 1,7 milliard d’euros. Les ventes algériennes d’hydrocarbures à l’Hexagone sont motrices de la consolidation au vu d’une hausse de 33% pour atteindre 1,4 milliard d’euros.

Le gaz naturel algérien en tête : une croissance explosive de 81,4%

Parmi ces hydrocarbures, le gaz naturel représente 52,7% du total, avec un renforcement de 81,4%, atteignant ainsi 893 millions d’euros. Le pétrole brut, quant à lui, représente 25,9% du total des livraisons algériennes d’hydrocarbures, mais scelle une baisse de 15,9% à 439 millions d’euros. Les produits issus du raffinage du pétrole représentent 14% du total, avec une hausse de 25% à 239 millions d’euros.

Les exportations françaises vers l’Algérie augmentent de 23% par rapport à l’année précédente

La progression des échanges commerciaux entre les deux pays est également due à la hausse des exportations françaises vers l’Algérie, en augmentation de 23% par rapport au premier trimestre 2022, atteignant 995 millions d’euros. Les produits industriels occupent la première place parmi les exportations françaises vers l’Algérie, représentant 43% du total et enregistrant un bond de 37% par rapport au premier trimestre 2022.

Les ventes d’équipements mécaniques et de matériels de transports en hausse significative

Les ventes d’équipements mécaniques de la France à l’Algérie ont connu une augmentation de 9,7% pour atteindre 192 millions d’euros. Quant aux exportations françaises de matériels de transports à l’Algérie, elles ont atteint 186 millions d’euros au premier trimestre 2023, en hausse de près de 10% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le solde commercial français se dégrade avec un déficit de 718 millions d’euros

Toujours est-il que cette forte progression des importations françaises en provenance d’Algérie par rapport aux exportations françaises a entraîné une détérioration du solde commercial français. En effet, le déficit commercial s’est creusé, passant de 556 millions d’euros au premier trimestre 2022 à 718 millions d’euros au premier trimestre 2023, selon les mêmes sources.