Alstom : feu vert du gouvernement égyptien pour la création d’un vaste complexe industriel

Alstom, une firme française spécialisée dans le secteur des transports, a récemment obtenu l’approbation préliminaire du gouvernement égyptien pour un ambitieux projet d’investissement. Le projet consiste à établir un vaste complexe industriel à Alexandrie, en Égypte.

Un complexe industriel de pointe

Le complexe comprendra deux usines d’envergure, chacune se consacrant à des domaines spécifiques. La première usine sera dédiée à la production de systèmes électriques et de composants ferroviaires tels que les signaux, les panneaux et les circuits électriques de contrôle. Elle s’occupera également de la fabrication de câbles électriques, entre autres. La deuxième usine sera chargée de produire toutes sortes d’unités mobiles pour les lignes de métro, les tramways, les LRT ou métros légers, les monorails, les trains express, et bien d’autres encore.

Des normes de qualité internationales

Les usines seront construites selon les normes internationales les plus strictes et répondront aux spécifications de qualité élevées de l’entreprise. Les produits fabriqués dans ces installations seront exportés vers différents pays. La première production d’unités mobiles sera réservée à la sixième ligne de métro, démontrant ainsi l’engagement d’Alstom envers les transports publics en Égypte.

Un emplacement stratégique

Le choix du site pour ce projet a été porté sur la ville de Borg al-Arab, située à Alexandrie. La localisation stratégique facilitera l’exportation des produits fabriqués et l’importation des matières premières grâce à la proximité du port d’Alexandrie.

Création d’emplois et développement de l’infrastructure

Les deux usines occuperont une superficie totale de 40 acres, dont 31 acres seront initialement utilisés, et les 9 acres restants réservés pour d’éventuelles extensions futures. Ce projet d’envergure créera 1.200 emplois pour des ingénieurs et techniciens égyptiens qualifiés, offrant ainsi des opportunités d’emploi significatives dans la région.

Une initiative en accord avec les ambitions de l’Égypte

Il convient également de souligner que cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par l’Égypte pour renforcer son infrastructure de transport. Récemment, le pays a inauguré la station Tahya Misr au port d’Alexandrie, une installation capable de traiter entre 12 et 15 millions de tonnes de marchandises chaque année et d’accueillir plusieurs navires de gros tonnage simultanément.

Alstom et l’Égypte : un partenariat gagnant

Le projet d’investissement d’Alstom en Égypte marque une étape majeure dans le développement de l’industrie ferroviaire du pays. En fournissant des emplois, en développant des infrastructures modernes et en favorisant les échanges commerciaux internationaux, cette initiative contribuera à stimuler la croissance économique de la région et à renforcer les liens entre la France et l’Égypte dans le domaine des transports.