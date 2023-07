ATPG: Déclin de 11% de la production d’hydrocarbures en Tunisie

Pour la première fois depuis 1960, aucune exploration pétrolière n’a été entreprise au cours de l’année 2022 en Tunisie, selon un rapport publié par l’Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (ATPG). Malgré une baisse de 11% de la production d’hydrocarbures en comparaison avec 2021, les autorités tunisiennes ont délivré seulement deux licences d’exploration l’année dernière, révèle le rapport.

Un tarissement inquiétant de la production

La production totale d’hydrocarbures en Tunisie en 2022 a atteint 3,62 millions de Tonnes Équivalent Pétrole (TEP), enregistrant ainsi un tarissement de 29% par rapport aux résultats de 2015 et de 50% par rapport à ceux de 2010, souligne le document.

Importations massives pour répondre à la demande du marché intérieur

Parallèlement, la consommation nationale de produits pétroliers a atteint 4,54 millions de TEP au cours de l’année passée. En même temps, la production de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage du Pétrole (STIR) a connu un recul de 12,4% par rapport à l’année 2021, notifie l’Association. Ainsi, pour répondre aux besoins du marché intérieur en matières pétrolières, la STIR a été contrainte d’importer 3,38 millions de TEP en 2022.

Repenser la stratégie énergétique et prendre des décisions cruciales

La conjoncture inédite met en relief les défis auxquels est confrontée l’industrie des hydrocarbures en Tunisie. L’absence d’exploration et la baisse de la production représentent des enjeux majeurs pour le pays, tant sur le plan économique que sur le plan énergétique.

Quid de l’avenir énergétique de la Tunisie ?

La Tunisie devra désormais repenser sa stratégie énergétique et explorer d’autres alternatives pour assurer sa sécurité énergétique et soutenir son développement économique. Les autorités tunisiennes devront faire face à des décisions cruciales pour dynamiser l’industrie des hydrocarbures tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et la transition vers des sources d’énergie plus durables. La Tunisie se trouve à un carrefour décisif, où les choix stratégiques opérés aujourd’hui façonneront l’avenir énergétique du pays.