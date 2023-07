Bac 2023 : Tout savoir sur les résultats

Le ministère de l’Education vient d’annoncer, ce jeudi 13 juillet, les résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2023.

Parmi les 40545 candidats, seuls 19034 ont réussi à décrocher leur bac. Le taux de réussite a atteint ainsi 46,95%. Alors que la section Mathématiques a enregistré le taux de réussite le plus élevé (65,09%/1063 candidats), suivie par la section Sport ( 59,87%/188 candidats), Economie gestion (54,99%/7388 candidats), Sciences expérimentales (48,18%/3384 candidats), Lettres (41,62%/4398 candidats), Sciences techniques (36,27/1927 candidats) et Sciences informatiques (30,35/686 candidats).

S’agissant du taux global de réussite dans cette épreuve nationale, il a atteint 50,91% avec un nombre total pour les deux sessions de 66733 élèves qui ont eu leur bac sur 131080 participants.

Ainsi, les taux de réussite par section dans les deux sessions sont répartis comme suit : Economie et gestion (44,34%), Lettres ( 38,8%), Sciences expérimentales (55,01%), Sciences techniques (56,08), Sciences informatiques (62,63), Mathématiques (84,01%) et Sport (85,09%).

Par ailleurs, la région de Sfax occupe toujours la place de leader en matière de taux de réussite avec 71,02% pour Sfax 1 et 67,24% pour Sfax 2, suivie par les trois gouvernorats du Sahel à savoir Mahdia, Monastir et Sousse avec respectivement 65,34 %, 64,14% et 63, 92%.