Café : une hausse de 30 % du prix à partir d’aujourd’hui

Le prix du café augmentera de 30 % à partir d’aujourd’hui, vendredi 7 juillet 2023, selon une correspondance du ministère du Commerce reçue par Sadri Azouz, vice-président de la Chambre nationale des propriétaires de cafés. La nouvelle tarification fixe le prix du café à 19,8 dinars le kilogramme, contre 14,6 dinars précédemment.

Impact sur les cafés et salons de thé : Des ajustements de prix inévitables

Dans une interview accordée à Mosaïque Fm, Sadri Azouz prévoit que cette augmentation aura un impact sur les prix pratiqués dans les cafés et salons de thé, en raison du renchérissement des coûts des matières premières. Les propriétaires de cafés seront contraints d’ajuster leurs prix pour faire face à cette situation.

Pénurie de café et rationnement : Une situation délicate

Depuis plusieurs mois, le marché connaît une pénurie de café, ainsi que d’autres matières premières telles que le riz et le sucre, qui sont exclusivement importées par l’Office tunisien du commerce. En raison du manque de café disponible, les magasins et les grandes surfaces sont obligés de rationner les quantités vendues afin de répondre à la demande qui ne cesse d’augmenter.

Des conséquences sur le pouvoir d’achat et les habitudes de consommation

L’amplification du prix du café reflète donc la situation actuelle du marché, marquée par des contraintes d’approvisionnement et une pression sur les coûts des matières premières. Les consommateurs devront s’attendre à une hausse des prix dans les cafés, ce qui pourrait avoir un impact sur leur pouvoir d’achat et leurs habitudes de consommation.