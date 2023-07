Classement du RNB par habitant : La Tunisie à la traîne, selon la Banque mondiale

La Banque mondiale a récemment dévoilé son classement annuel du Revenu National Brut (RNB) par habitant, fournissant ainsi un aperçu de la situation économique des pays à travers le monde. Sur les 196 pays pris en compte, la Tunisie se positionne à la 132e place, avec un revenu par habitant de seulement 3.840 dollars. La position peu enviable place la Tunisie parmi les pays arabes les moins bien lotis en termes de richesse individuelle, laissant loin derrière elle des nations telles que le Liban et la Palestine, qui font meilleure figure dans ce classement économique mondial.

Des leaders économiques arabes en tête du classement international

Le Qatar brille en tête en se classant 9e dans la nomenclature mondiale avec un impressionnant revenu par habitant de 70.500 dollars. L’émirat gazier est suivi de près par les Émirats Arabes Unis à 48.950 dollars. Quatrième dans le monde arabe, le Koweït se positionne 31e dans le classement international avec 39.570 dollars. La première puissance du Golfe, l’Arabie saoudite, arrive 43e avec 27.590 dollars, tandis que le royaume de Bahreïn lui emboîte le pas à la 44e place avec un RNB de 27.180 dollars.

Classement des pays arabes : Des écarts de richesse significatifs

Affichant le sixième RNB par habitant le plus élevé du monde arabe, le sultanat d’Oman se positionne au 53e rang mondial à travers 20.150 dollars, tandis que la Libye, l’Irak et le Liban se situent respectivement aux 93e, 113e et 115e, avec des revenus par habitant de 7.260 dollars, 5.270 dollars et 4.970 dollars. La Palestine (120e), la Jordanie (123e) et l’Égypte (127e) suivent ensuite, affichant des revenus par habitant de 4.610 dollars, 4.260 dollars et 4.100 dollars.

La Tunisie et le Maroc en queue de peloton

L’Algérie se place à la 130e position avec un RNB par habitant de 3.900 dollars, suivie de près par la Tunisie à la 132e place avec 3.840 dollars. Le Maroc clôture le TOP 15 des pays arabes en se positionnant à la 134e place avec un RNB par habitant de 3.710 dollars.

Les critères de la Banque mondiale pour évaluer les revenus

D’après les critères établis par la Banque mondiale, les économies à faible revenu sont celles où le RNB par habitant est inférieur ou égal à 1.135 dollars en 2022. Les économies à revenu intermédiaire inférieur correspondent à celles dont le RNB par habitant se situe entre 1.136 et 4.465 dollars, tandis que les économies à revenu intermédiaire supérieur se situent entre 4.466 et 13.845 dollars. Les économies à revenu élevé, quant à elles, affichent un RNB par habitant égal ou supérieur à 13.845 dollars.

Différence entre le RNB et le PIB

Il est important de noter que le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure la valeur de tout ce qui est produit dans un pays, tandis que le RNB représente le revenu total des personnes qui vivent dans ce pays, y compris ceux qui travaillent à l’étranger. En d’autres termes, le PIB évalue l’activité économique, tandis que le RNB mesure les revenus des résidents.