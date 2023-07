CONECT INTECH présente le Digitindex : Une vitrine de la transformation digitale en Tunisie

Retour sur l’événement révolutionnaire du Digitindex, qui s’est tenu le 8 juillet 2023 à l’Hôtel Novotel. Organisée par la CONECT INTECH en partenariat avec EMA e.v et le Club DSI, cette première édition a été une véritable vitrine de la transformation digitale en Tunisie.

Accompagner les entreprises vers la performance numérique

Le Digitindex accompagne les entreprises tunisiennes dans leur quête d’amélioration des performances grâce à une transformation digitale efficace. En effet, il est crucial pour toute entreprise de s’adapter aux nouvelles technologies pour rester compétitive dans un monde économique en constante évolution.

Comprendre les besoins spécifiques

L’événement a mis en lumière l’importance de comprendre les besoins spécifiques de chaque entreprise et de ses clients avant de se lancer dans une transformation digitale. L’analyse des données, l’identification des processus à améliorer et la sélection des technologies appropriées ont été abordées comme des étapes essentielles dans cette démarche.

Une stratégie cohérente pour une transformation réussie

La planification d’une stratégie cohérente pour la mise en œuvre de la transformation digitale a également été soulignée par le chef de projet Digitindex, Mohamed Hamdi. Des objectifs spécifiques, un budget alloué et un calendrier détaillé ont été présentés comme des éléments clés pour mener à bien cette transformation.

Le défi des PME tunisiennes

Il convient de noter que la majorité du tissu économique tunisien, soit 95%, est constituée de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de Très Petites Entreprises (TPE) qui ne disposent souvent pas des compétences ni des ressources financières nécessaires pour entreprendre une transformation digitale. Cette réalité a été mise en avant, soulignant les difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées pour pérenniser leurs activités et rester compétitives.

Une opportunité unique pour les entreprises tunisiennes

« Le Digitindex a donc vu le jour pour répondre à ce défi majeur. Son objectif est de combler le fossé entre les aspirations des entreprises tunisiennes et leur capacité à les concrétiser. En offrant un accompagnement adapté et des solutions concrètes, cet événement permet aux entreprises présentes de bénéficier d’une opportunité unique pour réussir leur transformation digitale et se positionner en leaders sur le marché », a expliqué le président de CONECT INTECH, Wahb Ouertani.

Les solutions de demain

Lors de cette première édition, les participants ont pu découvrir les résultats de l’enquête sur le niveau de digitalisation des entreprises tunisiennes, ainsi que les solutions innovantes qui leur permettront de relever les défis de demain. Cet événement a été une occasion de participer activement au changement et de contribuer au développement économique de la Tunisie.