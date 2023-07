Consommation d’électricité: la Tunisie bat un nouveau record

Mounir Ghabri, directeur de la coopération et de la communication à la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), a fait savoir ce mardi 11 juillet 2023 que la Tunisie a battu hier lundi 10 juillet un nouveau record en matière de consommation d’électricité. Le responsable a expliqué que ceci par le recours excessif aux climatiseurs face à la canicule que connait actuellement le pays. Les pics de consommation sont généralement enregistrés entre 11 et 16 heures. De ce fait, le responsable de la STEG a déconseillé l’utilisation de certains appareils électroménagers d’appareils électroménagers, tels que les lave-linge et les sèche-cheveux, pendant les heures de pointe. Les climatiseurs devraient être, à leur tour, réglés à une température ambiante soit à 26 degrés pour une meilleures efficacité énergétique.