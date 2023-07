Crise migratoire: 200 migrants coincés sur les frontières tuniso-libyennes

La situation se complique de jour en jour sur les frontières tuniso-libyennes pour les migrants clandestins. S’exprimant sur Shems FM au matin de ce lundi 10 juillet 2023, un correspondant assure qu’il y aurait 200 migrants Subsahariens coincés dans la zone mentionnée, en pleine chaleur, empreints à la soif et à la faim.

« Leur situation est très difficile. Actuellement, l’affaire est entre les mains du Croissant Rouge Tunisien. Il y a eu des interventions pour venir en aide à ces personnes », a-t-il déclaré, rappelant que 10 migrants ont déjà été transportés à l’hôpital régional de Ben Guerdane.

À titre de rappel, le Croissant Rouge Tunisien ne s’est rendu que le dimanche 9 juillet 2023 auprès des migrants abandonnés sur les frontières tuniso-libyennes. Ce n’était qu’après la réaction du président de la République, Kaïs Saïed.

Depuis les événements de Sfax, la situation se complique de jour en jour. La crise migratoire implique des vies humaines. Tant de questions ont le mérite d’être posées sur le sujet: comment ces migrants ont-ils pu arriver à Sfax? D’où viennent-ils? d’Algérie? De Libye? Quels sont les réseaux criminels qui exploitent leurs misères? La Tunisie ne peut faire face à elle seule à ce gros problème. Il est essentiel d’engager des discussions bilatérales avec, notamment, la Libye pour trouver des moyens de protéger ces vies et de les héberger, jusqu’à ce qu’une solution plus durable soit élaborée. Il s’agit également de combattre les réseaux criminels qui ont fait de la traite des personnes un business juteux.

Du côté de l’Europe, c’est presque un silence radio qui règne, à part les médias qui continuent de traiter le sujet avec une objectivité discutable. Il ne faudra donc pas s’attendre à grand-chose de la part du Vieux Continent qui ne cherche qu’à protéger ses frontières, sachant qu’il a d’autres chats à fouetter du côté de l’Ukraine et de la Russie, et qu’il se prépare pour le Sommet de l’OTAN du 11 et 12 juillet 2023 en Lettonie.

(Photo d’illustration)