La championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur et le célèbre footballeur anglais, David Beckham se sont finalement rencontrés hier mercredi 5 juillet 2023 en marge du fameux tournoi de Wimbledon qui se tient du 26 juin au 16 juillet courant.

Décidément, cette rencontre n’a pas fait uniquement le bonheur de notre championne qui n’a pas tardé à publier ses photos avec la star anglaise sur les réseaux sociaux. En effet, le footballeur international ayant évolué au poste de milieu de terrain à Manchester United, au Real Madrid, à l’AC Milan, au Galaxy de Los Angeles et au Paris Saint-Germain a, à son tour, exprimé sa joie après avoir rencontré la finaliste du dernier tournoi de Wimbledon. Sur sa page officielle Facebook, le footballeur anglais a publié une story dans laquelle il pose fièrement aux cotés de notre ministre du bonheur tout en commentant en anglais : » we finally got to meet » NDLR: « Enfin, nous nous sommes rencontrés »

Il convient de rappeler qu’Ons Jabeur s’est qualifiée au deuxième tour du célèbre tournoi de Wimbledon . L’an dernier, Ons Jabeur s’était qualifiée à la finale avant d’être battue par la Kazakhe, Elena Rybakina.