Décès de 30 migrants clandestins sur les frontières tunisiennes? Précisions

Le gouverneur de Tozeur Mohamed Aymen Bejaoui a réagi ce mercredi 12 juillet 2023 aux informations circulant sur les réseaux sociaux et sur certains médias selon lesquelles 30 migrants clandestins subsahariens seraient décédés au niveau des frontières avec l’Algérie près de la délégation de Hezoua à Tozeur. S’exprimant au micro de l’agence TAP, le gouverneur a démenti le décès de migrants dans la région affirmant que ces informations sont infondées et n’ont rien à voir avec la réalité. Il a précisé qu’aucun cas de décès dans les rangs des migrants n’a été enregistré ajoutant que la coordination est toujours en cours entre les autorités sécuritaires et judicaires afin d’assurer le suivi de la situation des migrants irréguliers au niveau des frontières. Par ailleurs, il a indiqué que les autotriés judiciaires n’ont pas été jusque là alerté de cas de décès assurant que les efforts se poursuivent afin de contrôler les frontières et suivre les flux de migrants subsahariens.