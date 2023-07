Décès d’un jeune à Sbeïtla: La police serait innocente (Vidéo)

Le gouverneur de Kasserine, Ridha Rokbani, a annoncé un retour au calme ce jeudi 06 juillet 2023 dans la ville de Sbeïtla après une nuit d’émeutes.

Selon le gouverneur, les unités sécuritaires ont été attaquées par un groupe d’individus muni de fusils de chasse et de cocktails molotov alors qu’elles effectuaient une opération sécuritaire prenant pour cible des locaux clandestins destinés aux jeux de pari et de hasard. Les policiers se sont donc retirés afin d’éviter le pire. Ils se sont contentés d’avoir recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule. Profitant de cette situation chaotique, des individus ont fait irruption dans le dépôt municipal et ont commis des actes de pillage. Selon la même source, des individus armés et munis de pierres ont ensuite attaqué les véhicules sécuritaires. Un jeune homme est décédé dans cet incident.

Dans ce contexte, le gouverneur a assuré que les unités sécuritaires n’ont pas fait usage de leurs armes assurant qu’elles se sont contentées d’avoir recours au gaz lacrymogène. De ce fait, les policiers ne seraient pas à l’origine du décès du jeune homme. Ce dernier aurait été touché par une balle provenant d’un fusil de chasse. Le gouverneur a affirmé que le rapport du médecin légiste ayant procédé à l’autopsie du corps du jeune homme a confirmé que ce dernier a été touché par une balle provenant d’une fusil de chasse. Il a ajouté que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de cet incident ainsi que les responsabilités.