Des subsahariens auteurs du meurtre à la cité Habib à Sfax? Précisions

Le procureur de la République au tribunal de première instance de Sfax 2 et son porte-parole Hichem Ksibi a démenti ce mardi 11 juillet 2023 les informations selon lesquelles les auteurs du triple meurtre survenu au mois de juin dernier à la cité Habib à Sfax ayant couté la vie à trois personnes (Père, mère et fille) seraient des migrants irréguliers originaires de pays de l’Afrique Subsaharienne et non pas le fils des victimes et son ami. Le responsable qui s’exprimait au micro de l’agence TAP a également démenti les information selon lesquelles les deux suspects auraient été libérés par la justice ajoutant que les enquêtes se poursuivent. Il convient de noter que c’est le fils des victimes qui avait déclaré le meurtre aux autorités sécuritaires le 12 juin dernier.