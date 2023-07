Dhafer Youssef : Un virtuose mondial en clôture du Festival International de Dougga

C’est avec une fierté débordante que le Festival International de Dougga clôture ses festivités le 7 août, en accueillant Dhafer Youssef, artiste tunisien de renommée mondiale. Considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique actuelle, le virtuose nous transporte dans un voyage envoûtant aux quatre coins du globe à travers son dernier opus intitulé « STREET OF MINARETS ».

Une fusion magistrale des sonorités du monde

Dans cet album, les sonorités du monde se rencontrent et se marient, orchestrées avec maestria par Dhafer Youssef lui-même. Une flûte enchanteresse enregistrée à Bombay par Rakesh Chaurasia, des percussions envoûtantes jouées par Adriano Dos Santos Tenori à Paris, et les lignes mélodieuses de la contrebasse de Dave Holland enregistrées à Göteborg en Suède, s’unissent pour créer une symphonie d’une richesse inouïe.

Un voyage temporel et musical captivant

Loin de se cantonner à un simple voyage musical, « STREET OF MINARETS » nous embarque dans un périple temporel, oscillant entre les souvenirs de l’enfance de Dhafer et la maturité de l’artiste qu’il est devenu. Les rythmes jazzy des années 50 s’entremêlent harmonieusement avec des accents rock des années 80, témoignant du talent d’un musicien qui échappe avec élégance aux clichés, kitsch et exotisme.

Une expérience sensorielle unique à ne pas manquer

Une occasion à ne pas manquer pour les amoureux de musique et les curieux, car Dhafer Youssef offre bien plus qu’un simple concert, mais une expérience sensorielle unique et envoûtante. Rendez-vous au siège de l’Association du Festival International de Dougga au Complexe Sportif Teboursouk pour vous procurer votre billet au prix de 50 dinars. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à composer le 58348551.