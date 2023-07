Dixit Taieb Bayahi au Tunis Forum : Politique agricole et énergétique – « Pour préserver notre souveraineté, il est temps d’agir »

Dans le cadre de sa huitième édition, le Tunis Forum, organisé par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE), a eu comme leitmotiv la réalité et l’avenir des relations internationales de la Tunisie, ainsi que sa position face aux bouleversements géopolitiques mondiaux.

Défis géopolitiques mondiaux et recul de l’intégration économique

Lors de cette rencontre, Taieb Bayahi, président de l’IACE, a déclaré avec conviction : « Les répercussions et les successions des derniers chocs tels que la pandémie ainsi que le conflit russo-ukrainien ont fait émerger de nouvelles conséquences, incluant un recul dans l’intégration économique mondiale ».

Alerte lancée lors des journées de l’entreprise

Le président de l’IACE a rappelé que lors de la 36e session des journées de l’entreprise qui se tient chaque année à Sousse, l’IACE avait déjà lancé un avertissement clair : « Il est primordial de prendre pleinement conscience de ces menaces sérieuses qui ont pesé sur notre économie et notre souveraineté nationale ». Ces épreuves ont mis en lumière, sans détour, notre vulnérabilité, résultant de l’insuffisance voire de l’absence d’une politique agricole et d’une politique énergétique adéquates.

Comprendre notre géopolitique immédiate

C’est pourquoi la compréhension de notre géopolitique immédiate est devenue un élément essentiel pour mettre en œuvre une stratégie adéquate dans nos relations internationales en tant que petit pays. Le président de l’IACE a souligné : « La situation des économies vulnérables, telles que la Tunisie, et de leurs entreprises est devenue bien plus complexe. Ces dernières sont en train de réévaluer leur position internationale, non pas de manière détachée, mais sous la pression de la dépendance financière, de l’accès aux marchés, de l’approvisionnement en matières premières, voire de la dépendance envers plusieurs pays, tout cela simultanément« .

Politiques agricole et énergétique ambitieuses

Face à ces enjeux, il est crucial d’élaborer une vision globale et proactive. La Tunisie doit se doter d’une politique agricole ambitieuse, capable de garantir une sécurité alimentaire et de réduire notre dépendance extérieure. De même, il est impératif de mettre en place une politique énergétique durable, favorisant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, afin de préserver nos ressources naturelles et de renforcer notre indépendance énergétique.

Renouvellement des alliances et diplomatie économique

En cette période de turbulences géopolitiques, il est temps pour la Tunisie de revoir ses alliances et de chercher de nouveaux partenaires commerciaux, tout en préservant ses valeurs et son intégrité. Il est également essentiel de renforcer notre diplomatie économique, en favorisant les échanges commerciaux équitables et en encourageant les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques.

Un tournant décisif pour la Tunisie

Ainsi, la Tunisie se trouve à un tournant décisif de son histoire. Face aux défis géopolitiques mondiaux, Bayahi a affirmé : « Il est impératif d’adopter une approche résolue et visionnaire dans nos relations internationales, basée sur une compréhension fine de notre géopolitique. Cela nous permettra de préserver notre économie, notre souveraineté et de tracer notre chemin vers un avenir prospère et indépendant. »