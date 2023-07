Écosystème tunisien : 9 mille dollars, une modestie qui ne freine pas les ambitions des Startups

La Tunisie, berceau d’innovations prometteuses, a récemment connu une série de réussites dans le domaine des Stratups. Au mois de juin 2023, 4 jeunes pousses nationales ont réussi à mobiliser un total de 9 mille dollars grâce à des opérations de financement bien orchestrées, selon le fonds d’investissement WAMDA. Cependant, il est important de noter que ces chiffres restent en-deçà des sommes colossales levées par les jeunes pousses de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Une chute vertigineuse après un rebond fulgurant en mai

En effet, au cours du même mois, les Startups de la région MENA ont pu rassembler la somme impressionnante de 35,6 millions de dollars à travers 45 transactions, portant ainsi le financement semestriel à un total de 1,6 milliard de dollars. Cette performance met en évidence l’écart qui subsiste entre l’écosystème tunisien et celui de ses voisins. Si le mois de mai avait été un véritable rebond pour les investissements dans la région, juin s’est avéré moins éclatant, enregistrant une baisse spectaculaire de 92% par rapport au mois précédent.

Des disparités flagrantes : les grandes gagnantes et les oubliées

En analysant plus en détail les chiffres, nous constatons que l’Arabie saoudite a réussi à attirer 25 millions de dollars d’investissement, tandis que les Émirats Arabes Unis ont obtenu 5 millions de dollars. L’Égypte a quant à elle levé 4,8 millions de dollars, suivie du Maroc avec 150 mille dollars et d’Oman avec 140 mille dollars. Malheureusement, la Tunisie ne représente qu’une part modeste avec ses 9 mille dollars.

La fintech mène la danse

Sur le plan sectoriel, c’est la fintech qui a attiré le plus grand nombre d’accords, avec 7 Startups réussissant à lever 3 millions de dollars. Cependant, c’est l’espace de la technologie alimentaire qui a obtenu le plus de financement, avec plus de 20 millions de dollars rassemblés par quatre start-ups, représentant ainsi 56% du total levé. D’autres secteurs tels que la logistique, les sports électroniques et la mobilité ont également suscité l’intérêt des investisseurs.