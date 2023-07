Education: le leader mondial BIC clôture la 2ème édition de « LA JOURNEE DES MAITRES »

Un programme de formation ambitieux pour aider les enseignants dans la transmission du savoir

Initiative lancée en octobre 2021, « La Journée des Maîtres » incite à l’innovation et à la créativité dans les méthodes d’enseignement tout en rapprochant, à travers des techniques spécifiquement étudiées, enseignants et élèves.

Plaçant continuellement l’éducation au cœur de ses priorités, BIC, leader mondial en produits de papeterie, mais aussi de briquets et de rasoirs, vise, d’ici 2025, à améliorer les conditions d’apprentissage de 250 millions d’étudiants dans le monde. BIC souhaite ainsi aider les enfants et les étudiants à réussir leur scolarité en leur offrant de meilleures conditions d’apprentissage.

La Journée des Maîtres se construit autour d’une tournée effectuée auprès d’écoles primaires où des ateliers créatifs et des formations sur la pédopsychologie sont délivrées par des coachs experts. Les deux éditions, en 2021/2022 et en 2022/2023, ont permis à plus de 672 enseignants issus de 56 écoles primaires d’intégrer les valeurs de la discipline positive et d’acquérir des compétences de savoir-être dans la démarche éducative. Une démarche qui bénéficiera à plus de 12 000 enfants en milieu scolaire

Dans une approche d’apprentissage dans la positivité et la convivialité, les ateliers et les formations s’achèvent systématiquement par des exercices ludiques créatifs, des remises de cadeaux ainsi qu’une tombola.

Il s’agit de la première activité de ce type en Tunisie qui construira les bases pour des activités similaires liées à l’éducation, et qui consolide l’engagement de BIC envers le secteur et l’avenir.

Cette deuxième édition a été généralisée sur les villes du Grand Tunis et de Sfax.

Ainsi, à travers l’organisation de l’évènement « La Journée des Maîtres », le premier du genre en Tunisie, BIC renforce sa stratégie de proximité avec les enseignants, piliers de l’écosystème éducatif, en les valorisant et en les aidant à découvrir de nouvelles techniques pour soutenir les enfants dans leur apprentissage et pour améliorer la relation enseignant-élève.

Commentant l’occasion, Wassim Jallouli, Associate Manager chez BIC, a déclaré : « BIC a un engagement de longue date en faveur de l’éducation. Nous avons toujours soutenu le secteur de l’éducation à l’échelle mondiale et régionale. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer le lancement du programme « la Journée des Maîtres » en Tunisie. Nous sommes convaincus que cette initiative rapprochera les enseignants et les élèves, et incitera à l’innovation et à la créativité dans les méthodes d’enseignement pour le rendre plus inclusif. Nous attendons avec impatience l’impact positif que cette initiative aura sur l’écosystème éducatif, ainsi que les initiatives qui suivront. »

En plus de son engagement continu envers l’éducation, l’entreprise BIC commémore chaque année le Global Education Week (Semaine Mondiale de l’Education) à travers des donations de produits, des activités de volontariat dans les communautés et le développement de partenaires stratégiques qui servent le même objectif.