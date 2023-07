Emission de deux timbres-poste dédiés aux festivals d’El Jem et Manarat

Dans le cadre de sa contribution active aux activités de l’Union Postale pour la Méditerranée « Euromed Postal » et du renforcement de son rôle dans le soutien et le développement de la coopération et du partenariat avec les Administrations Postales Euro-méditerranéennes, la Poste Tunisienne émet le 11 juillet 2023, à l’instar des pays membres de l’Union, deux timbres postes dédiés aux festivals de la Méditerranée : Le Festival international de musique symphonique d’El Jem et le Festival du Cinéma Méditerranéen ”Manarat”.

Ces deux timbres- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir de 11 Juillet 2023.

Communiqué