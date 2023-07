Etude : L’activité physique pour les personnes âgées associée à une meilleure qualité de vie

Des chercheurs ont découvert qu’i existe une corrélation entre une activité physique moindre et une qualité de vie inférieure pour les personnes âgées de 60 ans et plus. L’étude a été publiée dans la revue Health and Quality of Life Outcomes. Selon les chercheurs, il est nécessaire de motiver les seniors à rester actifs tout au long de leur vie.

L’activité physique est connue pour réduire le risque de développer un certain nombre de maladies, notamment cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et le cancer, en particulier lorsqu’elle est modérément intense en augmentant la fréquence cardiaque. Les adultes devraient faire au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée ou 75 minutes d’exercice d’intensité vigoureuse chaque semaine.

De plus, il est conseillé aux personnes âgées d’alterner de longues périodes d’inactivité avec de brefs moments de mouvements légers ou, à tout le moins, de se tenir debout, car cela présente des avantages évidents pour leur santé.

Une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université de Cambridge a examiné les niveaux d’activité de 1 433 participants âgés de 60 ans et plus à l’aide d’accéléromètres.

Parallèlement, l’équipe a également examiné la qualité de vie liée à la santé à travers une mesure qui comprend la douleur, la capacité à prendre soin de soi et l’anxiété/l’humeur.

Les participants ont été suivis en moyenne un peu moins de six ans pour examiner les changements dans leur comportement et leur qualité de vie.

En moyenne, les hommes et les femmes pratiquaient environ 24 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par jour. Dans le même temps, le temps total de sédentarité a augmenté en moyenne d’environ 33 minutes par jour pour les hommes et d’environ 38 minutes par jour pour les femmes.

Les personnes qui pratiquaient une activité physique plus modérée à vigoureuse et passaient moins de temps sédentaires lors de leur première évaluation avaient une meilleure qualité de vie par la suite.

Pour chaque minute par jour de moins d’activité physique modérée à vigoureuse mesurée six ans après la première évaluation, les scores de qualité de vie ont chuté de 0,03. Cela signifie qu’un individu qui a consacré 15 minutes de moins par jour à une telle activité aurait vu son score chuter de 0,45.

L’augmentation des comportements sédentaires était également associée à une moins bonne qualité de vie. Cela signifie qu’un individu qui passait 15 minutes de plus assis par jour aurait vu son score chuter de 0,18.

Pour replacer les résultats dans un contexte clinique, une amélioration de 0,1 point des scores de qualité de vie a été précédemment associée à une réduction de 6,9 ​​% des décès précoces et à une réduction de 4,2 % du risque d’hospitalisation.