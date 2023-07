Etude : Le manque de sommeil réduit les bénéfices cognitifs du sport

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL, une activité physique régulière peut protéger contre le déclin cognitif avec l’âge, mais cet effet protecteur peut être atténué pour les personnes qui ne dorment pas suffisamment.

L’étude, publiée dans The Lancet Healthy Longevity, a examiné la fonction cognitive chez 8 958 personnes âgées de 50 ans et plus en Angleterre, sur une période de dix ans.

L’équipe de recherche a étudié comment différentes combinaisons d’habitudes de sommeil et d’activité physique pourraient affecter la fonction cognitive des gens au fil du temps. Ils ont constaté que les personnes qui étaient plus actives physiquement mais qui avaient des sommeils courts – moins de six heures en moyenne – avaient un déclin cognitif plus rapide dans l’ensemble, ce qui signifie qu’après 10 ans, leur fonction cognitive était équivalente à celle de leurs pairs qui faisaient moins d’activité physique.

L’étude a révélé, conformément à des recherches antérieures, que dormir entre six et huit heures par nuit et des niveaux d’activité physique plus élevés étaient liés à une meilleure fonction cognitive.

Ceux qui étaient plus actifs physiquement avaient également une meilleure fonction cognitive, quelle que soit la durée de leur sommeil au début de l’étude. Cela a changé au cours de la période de 10 ans. En effet, les dormeurs de courte durée plus actifs physiquement (moins de six heures) ont connu un déclin cognitif plus rapide.

Ce déclin concernait davantage les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine de ce groupe, mais pour les participants plus âgés (70 ans et plus), les avantages cognitifs de l’exercice semblaient se maintenir, malgré un sommeil de courte durée.

Les chercheurs ont utilisé les données de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA), qui concerne une cohorte représentative à l’échelle nationale de la population anglaise. On a demandé aux participants combien de temps ils dormaient une nuit de semaine moyenne et ils ont été répartis en trois groupes de sommeil : court (moins de six heures), optimal (six à huit heures) et long (plus de huit heures).

Ils ont également reçu un score basé sur la fréquence et l’intensité de l’activité physique autodéclarée et divisés en deux groupes : plus actifs physiquement (le tiers supérieur des scores) et moins actifs physiquement (les deux autres tiers).

La fonction cognitive a été évaluée sur la base d’un test de mémoire épisodique (demandant aux participants de se rappeler une liste de 10 mots, à la fois immédiatement et après un délai) et un test de fluidité verbale (demandant aux participants de nommer autant d’animaux que possible en une minute) .

Les chercheurs ont ajusté un certain nombre de facteurs de confusion, tels que les participants ayant déjà effectué le même test cognitif et étant donc susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats. Ils ont également exclu les personnes ayant des diagnostics de démence autodéclarés et celles dont les résultats aux tests indiquaient une déficience cognitive.