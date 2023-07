FAO: Les prix alimentaires mondiaux continuent de baisser

Les chiffres de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant l’indice des prix alimentaires sont sans équivoque : une baisse notable a été enregistrée en juin. Cet indice, qui évalue les fluctuations mensuelles des prix internationaux des denrées alimentaires, s’est établi à 122,3 points, affichant ainsi une diminution de 1,4% par rapport au mois précédent et de 23,4% par rapport au sommet atteint en mars 2022. Par ailleurs, les prix alimentaires mondiaux témoignent d’un allègement de près de 21% en juin 2023 sur un an.

Des prix alimentaires en baisse annuelle

Sur une base annuelle, la tendance à la baisse des prix est encore plus prononcée. En effet, les prix de la viande ont chuté de 6,4%, tandis que les produits laitiers ont enregistré une baisse spectaculaire de 22%. Les céréales ont connu une baisse d’environ 24%, tandis que les huiles végétales ont chuté de près de 45%. À l’inverse, le sucre a enregistré une augmentation significative de près de 30% en rythme annuel.

Besoin urgent d’assistance alimentaire

Selon le dernier rapport trimestriel du Système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) de la FAO sur les perspectives de récolte et la situation alimentaire, pas moins de 45 pays ont désespérément besoin d’une assistance alimentaire externe.

Prévenir la crise alimentaire mondiale

Ces pays font face à une faim alarmante, directement causée par des prix intérieurs exorbitants des denrées alimentaires. Ce constat alarmant touche plus de 45 nations, dont 33 en Afrique, 9 en Asie, ainsi que Haïti, l’Ukraine et le Venezuela. La Tunisie ne fait pas partie des pays fortement menacés par la famine, selon le dernier rapport du SMIAR.