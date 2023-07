Football/Recrutement : Bonne nouvelle aux clubs de la Ligue 1

La Fédération tunisienne de football a annoncé, ce mercredi 12 juillet, qu’aucun changement ne sera apporté au niveau du nombre de joueurs tunisiens et étrangers recrutés par les équipes de la Ligue 1 durant la prochaine saison 2023-2024.

La FTF a indiqué également que les clubs sont informés de tous les détails portant sur les recrutements et les abonnements qui leur sont envoyés directement.

Il semble que la FTF a fait machine arrière après sa décision, en juillet 2022, qu’à partir de la saison 2023-2024, le nombre des joueurs étrangers s’arrêtera à 4 inscrits sur la feuille du match et sur le terrain au lieu de 6 joueurs inscrits, et 4 sur le terrain.