Forum économique mondial : La Tunisie glisse à la 128e place du classement 2023 sur l’égalité des genres

La Tunisie dégringole dans le classement mondial de l’égalité des genres en 2023, d’après le récent rapport du Forum économique mondial. Jadis saluée comme un modèle dans le monde arabe en matière de droits des femmes, la Tunisie se retrouve désormais au triste 128e rang parmi les 146 pays évalués, enregistrant une chute de huit places par rapport à l’année précédente.

Une évaluation mitigée pour la Tunisie

Avec un score de 0,642 sur 1, le pays parvient, néanmoins, à figurer parmi les cinq meilleurs pays arabes en matière de parité. Sur l’échiquier africain, la Tunisie est à la 30e place, entre la Côte d’Ivoire (122e) et le Nigeria (130e). Malgré tout, elle maintient sa position de leader en Afrique du Nord.

Méthodologie du Forum économique mondial

Le rapport repose sur une méthodologie rigoureuse, analysant diverses données statistiques portant sur l’économie, l’éducation, la santé et la politique. L’indice d’écart entre les genres oscille entre 0 et 1, où la valeur maximale reflète une parité totale entre hommes et femmes, tandis que zéro témoigne d’une disparité flagrante.

Une situation contrastée dans le monde arabe

Dans le monde arabe, le classement de l’égalité des genres révèle une situation contrastée au sein de la région. Les Émirats arabes unis se démarquent en occupant la 71e place, affichant ainsi une performance remarquable avec un score de 0,712. Bahreïn suit de près à la 113e place, avec un score solide de 0,666. Le Koweït se positionne au 120e rang avec un score de 0,651, démontrant des avancées significatives dans la promotion de l’égalité des genres. Cependant, la Jordanie est légèrement en retrait à la 126e place.

Malheureusement, la Tunisie connaît un recul préoccupant en se classant à la 128e position, révélant ainsi les défis auxquels le pays est confronté dans son parcours vers l’égalité des genres. L’Arabie saoudite se situe juste après à la 131e place, tandis que le Liban, le Qatar, l’Égypte, le Maroc, Oman et l’Algérie occupent respectivement les rangs 132, 133, 134, 136, 139 et 144.

Une participation politique et économique en deçà des attentes

En termes de présence des femmes à des postes ministériels, seule la Tunisie, Bahreïn et le Maroc dépassent le seuil des 20 % de femmes ministres, tandis que l’Arabie saoudite et le Liban se targuent d’un gouvernement entièrement masculin. Hormis la Tunisie, aucun pays de la région n’a connu de femme à la tête de l’État au cours des 50 dernières années. Malheureusement, la participation économique et les opportunités pour les femmes en Tunisie se classent à une décevante 138e place sur 144.