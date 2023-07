France: coupure d’Internet pour contenir les violences? Le vrai du faux

La situation s’est plus ou moins calmée en France suite à l’assassinat du jeune Nahel par un policier à Nanterre. Et comme on le sait, en ces temps de crise, ce sont toute sorte de rumeurs qui circulent . L’une d’entre-elles évoque la décision de l’Élysée de couper Internet dans certains quartiers de la région parisienne.

Bien entendu, c’est totalement faux. D’ailleurs, le ministère français de l’Intérieur a mis en garde contre un faux communiqué de presse attribué à la Palice Nationale en France (photo ci-dessous). Pour rappel, la France a connu plusieurs nuits de violence suite au meurtre du jeune Nahel.

Des milliers d’arrestations ont eu lieu. La grande majorité des suspects ne sont pas connus des services de police, et une bonne partie sont des mineurs, ce qui complique la tâche pour les autorités sécuritaires et judiciaires. Concernant la présumée censure, il convient de noter que le président Emmanuel Macron a néanmoins demandé de « retirer des contenus sensibles » dans le but de « minimiser les violences ». Certes, c’est une forme de contrôle, mais il ne s’agit nullement d’une coupure d’Internet.