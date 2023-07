Vibrant hommage de l’épouse d’Aziz Grombali

Vibrant hommage de l’épouse de Feu Aziz Grombali décédé suite à une électrocution quelques minutes après la célébration de son mariage dans une villa privée à Hammamet à Nabeul.

« Mon éternel mari était d’un cœur et d’une bonté incroyable à un point de m’énerver des fois, je savais pas qu’il s’agit d’un ange. Son sourire, sa joie, sa générosité, son énergie, son amour, sa pureté… vont me manquer mais resteront à jamais dans mon cœur. Gardons en mémoire son magnifique sourire et les moments que nous avons partagés avec lui et soyons forts 🙏 Prions pour lui, c’est tout ce qui lui fera plaisir maintenant. Rabi yarhmek mon ange rabi yarhmek. » peut-on lire dans ledit post.