II Liga : Un attaquant japonais prolonge son contrat à l’âge de 56 ans !

Incroyable mais vrai ! l’attaquant japonais, Kazuyoshi Miura rempile pour une nouvelle saison à 56 ans. C’est ce qu’a annoncé, mardi, le club de II Liga, UD Oliveirense (Portugal).

Élu footballeur asiatique de l’année en 1993, meilleur joueur de la Coupe d’Asie des Nations en 1992, meilleur joueur japonais de l’année en 1992 et 1993, nommé dans le meilleur onze de l’histoire de la J-League en 2013 etc. Kazuyoshi Miura, à 27 ans, premier japonais à jouer en Série A, sous les couleurs du Genoa, a remporté des dizaines de titres tant sur le plan national qu’international. Il est passé également au Dinamo Zagreb en Croatie et à Sydney en Australie.

L’inusable légende japonaise qui veut raccrocher les crampons à 60 ans, est le plus vieux buteur professionnel de l’histoire.