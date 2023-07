ISIE: le président Farouk Bouasker exclut un membre qui s’opposait à lui

Il semble que ça se corse un peu plus au sein de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE). Réunis ce mardi 4 juillet 2023, les membres du Conseil de l’ISIE ont validé le limogeage de Maher Jedaidi. Il s’agit d’une proposition de Farouk Bouasker, président de l’Instance. Et pour cause, selon une communication officielle: le non respect de l’obligation de réserve.

Cette décision a été prise dans l’objectif de « préserver le bon fonctionnement de l’Instance » selon le Sonseil. Il faut rappeler que Maher Jedaidi fait partie des frondeurs au sein de l’ISIE. À plusieurs reprises, il a critiqué le travail de l’Instance et son président, Farouk Bouasker, considérant que les réunions organisées étaient illégale.

C’est peut-être ce qui lui a valu son exclusion de l’Instance selon les observateurs. Hier encore, Mohamed Tlili Mansri, membre de l’ISIE, évoquait le sujet dans La Matinale de Shems FM. Là encore, il avait parlé du non respect de l’obligation de réserver, mais en aucun cas, il n’avait mentionné la possibilité de l’éviction de Maher Jedaidi.