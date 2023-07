Kais Saïed appelle à mettre fin aux coupures de l’électricité et de l’eau potable

Le président de la République Kais Saïed a reçu hier mardi 11 juillet 2023 au Palais de Carthage Mosbah Hilali et Hichem Anan, PDG respectifs de la SONEDE et de la STEG. Lors de cette rencontre le chef de l’Etat a appelé les deux responsables de ces deux secteurs vitaux à œuvrer à mettre fin aux coupures de l’eau potable et d’électricité dans certaines régions du pays dans les plus brefs délais. Il a ajouté que les coupures ne devraient pas être justifiées par les opérations d’entretien routinières ajoutant qu’on aurait du les effectuer avant le démarrage de la saison estivale. il a ajouté que ces coupures se poursuivent pendant plusieurs jours voire des semaines dans des régions bien déterminées d’autant plus qu’elles coïncident avec la pénurie de certains produits de base tels que le pain, le sucre et certains médicaments.