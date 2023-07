Kasserine : Un jeune de 24 ans tué par arme à feu, les habitants bloquent la route…

La tension monte d’un cran à Sbeïtla (Kasserine) après la mort suspecte du jeune Atef Souli, décédé, ce mercredi 5 juillet, par un tir non identifié lors des affrontements entre le forces de l’ordre et des propriétaires d’un local consacré au pari sportif. D’après des témoins, ces derniers ont fait usage d’armes à feu.

Dans une déclaration médiatique, le père de la victime a indiqué que son fils était dans un magasin lors des affrontements. Les habitants de la région et les amis de la victime, âgé de 24 ans, sont sortis dans la rue et ont bloqué la route pour exprimer leur colère et appelé à poursuivre les auteurs du crime.