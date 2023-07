La BH BANK et la CTN unies pour servir les TRE

Adhérant pleinement à la politique de l’Etat visant à assister les tunisiens résidents à l’étranger, la BH BANK et la CTN se sont associées à travers une action de partenariat commune menée à bord des Car Ferries : TANIT et CARTHAGE. Cette action permettra aux passagers de profiter lors de la traversée d’une présence de conseillers spécialisés au niveau de stands personnalisés pour leur offrir différentes formules de financement, des offres et des services bancaires en Tunisie.

Le démarrage de cette action a eu lieu le 07/07/2023 en présence de Monsieur Farhat ZOUAGHI, Président Directeur Général de la CTN et Monsieur Wajdi KOUBAA, Directeur Général de la BH BANK ainsi que le Staff Managérial des deux institutions.

A travers cette action commune et au-delà des considérations commerciales, la BH BANK et la CTN confirment leur engagement citoyen pour servir les Tunisiens aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.