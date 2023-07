La Tunisie allège son déficit commercial à 8,7 milliards de dinars

Dans une avancée économique prometteuse, la Tunisie connaît un allègement significatif de son déficit commercial au cours du premier semestre de cette année, selon les récentes publications de l’Institut National de la Statistique (INS). En effet, le déficit de la balance commerciale est passé de 11,7 milliards de dinars à la fin de juin 2022 à 8,7 milliards de dinars à la fin du premier semestre de l’année en cours, témoignant d’une évolution remarquable de 26,2%.

Des exportations en hausse et des importations maîtrisées

La dynamique positive est principalement attribuable à une augmentation substantielle des exportations, qui ont enregistré une croissance de 10% au cours des six premiers mois de l’année 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Entre janvier et juin 2023, les exportations ont ainsi atteint le montant de 31,3 milliards de dinars, marquant une progression notable par rapport aux 28,4 milliards de l’année précédente. De leur côté, les importations ont enregistré une légère diminution de 0,6% pour s’établir à 40 milliards de dinars, contre 40,2 milliards au premier semestre de 2022.

Un taux de couverture en nette progression

La dynamique positive se traduit par une augmentation du taux de couverture, qui a connu une hausse de 7,6 points par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi un niveau de 78,3%. Autrement dit, le taux de couverture témoigne de l’amélioration de la capacité nationale à financer ses importations par le biais de ses exportations. Les chiffres démontrent que la Tunisie est parvenue à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et a renforcé sa capacité à financer ses propres exportations, signalant une évolution remarquable sur le plan économique.

Diversification des partenaires commerciaux

Il sied de souligner que le solde de la balance commerciale est principalement influencé par le déficit enregistré avec certains partenaires commerciaux tels que la Chine, la Russie, l’Algérie, la Turquie, l’Ukraine, l’Egypte et la Grèce. Toutefois, il est important de noter que la Tunisie a également enregistré un excédent commercial avec d’autres pays, notamment la France, l’Allemagne, la Libye et l’Italie, ce qui témoigne d’une diversification prometteuse des relations commerciales.

Évolution encourageante de la balance commerciale en Tunisie : focus sur le déficit énergétique

En outre, l’INS met en exergue la réduction du déficit de la balance commerciale hors énergie, qui s’établit à 3,8 milliards de dinars. En parallèle, le déficit de la balance énergétique s’est chiffré à 4,9 milliards de dinars, représentant 56% du déficit total.