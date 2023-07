La Tunisie et l’Europe travaillent sur un ambitieux projet éducatif de 80 millions d’euros

La Tunisie renforce ses partenariats stratégiques avec l’Europe dans le domaine de l’éducation, avec des projets ambitieux en perspective. Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saïd, a révélé que des négociations avancées sont en cours avec la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne pour un investissement majeur de 80 millions d’euros.

La conférence EIBMED 2023 à Barcelone : une vitrine d’opportunités

L’initiative a été dévoilée lors de la conférence EIBMED 2023, qui se tient à Barcelone, en Espagne. Organisée par la Banque européenne d’investissement et l’Union pour la Méditerranée, la conférence réunit des acteurs clés d’une pléthore de domaines, à l’image de l’éducation. En outre, l’échange de vues met en lumière les opportunités de collaboration pour promouvoir le développement durable.

Améliorer la qualité de l’éducation en Tunisie

L’ambition principale de cette initiative est d’améliorer la qualité de l’éducation en Tunisie. Les fonds alloués permettront la construction de 80 nouvelles écoles et la rénovation de près de 300 établissements scolaires existants. La modernisation des infrastructures vise à créer un environnement d’apprentissage propice, afin de préparer les générations futures aux défis de demain.

Engagement pour l’enseignement public et l’égalité des chances

Le gouvernement tunisien attache une grande importance à l’enseignement public et à l’égalité des chances pour tous les citoyens. Le projet d’investissement comprend également un renforcement des écoles maternelles, en particulier dans les régions défavorisées du pays.