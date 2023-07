L’Algérie sabre sa production de 20 mille barils par jour pour le mois prochain

L’Algérie annonce une réduction supplémentaire de 20 mille barils par jour (b/j) de sa production de pétrole pour le mois d’août prochain, dans le but de maintenir l’équilibre sur les marchés pétroliers, selon un communiqué du ministère algérien de l’Énergie et des Mines.

Efforts conjoints pour l’équilibre des marchés pétroliers

La coupe de production s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints des pays de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et de ses alliés pour soutenir la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers, en réponse aux réductions supplémentaires annoncées par l’Arabie saoudite et la Russie. Ainsi, entre le 1er et le 31 août 2023, l’Algérie réduira sa production de 20 mille b/j.

Engagement renforcé : l’Algérie vise une production de 940 mille b/j

Le resserrement supplémentaire des vannes pétrolières algériennes s’ajoute à la baisse volontaire de 48 mille b/j décidée en avril dernier. Par conséquent, la production de l’Algérie pour le mois d’août 2023 sera de 940 mille b/j, précise le ministère.

L’Arabie saoudite et la Russie limitent également leurs offres

Il sied de noter que le premier exportateur de brut, l’Arabie saoudite, mais également la Russie ont également annoncé de nouvelles limitations à leur offre d’or noir. Riyad prolongera ainsi sa réduction volontaire de production d’un million de b/j en août, et cette mesure pourrait être étendue dans le temps. De son côté, Moscou prévoit de réduire ses exportations de 500 mille b/j.