Lancement du #WomenCall

Le 1er juillet dernier, le projet WIDU.africa a lancé en exclusivité et pour la première fois en Tunisie son nouvel outil d’accompagnement et de soutien aux femmes entrepreneures. Co-organisé par les projets WoMENA et WIDU.africa, tous deux mandatés par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le « Women Call » aura pour but de renforcer l’autonomisation économique des femmes en Tunisie et faciliter leur inclusion au sein du tissu entrepreneurial tunisien.

Le #WomenCall compte parmi les différents outils de soutien à l’entrepreneuriat développés par le projet WIDU.africa, un projet basé sur une approche digitalisée en faveur de l’entrepreneuriat des micros et petites entreprises. En parallèle à la subvention originale permettant de valoriser les transferts de fonds de la diaspora africaine vers des investissements durables et créateurs de valeur, le projet a mis en place en septembre 2022 un nouvel outil qui facilite l’accès aux financements des entrepreneurs : le « Local Call ». Suivant des thématiques précises et adaptées aux défis auxquels font face les pays africains, la spécificité de cet instrument réside dans le fait que l’entrepreneur ne nécessite pas l’engagement d’un membre de la diaspora, contrairement à la subvention classique. Le #WomenCall lancé en Tunisie est le dernier né du programme et fait suite aux Local Calls #Green et #FoodSecurity lancés au Kenya et en Ethiopie en faveur de micros et petits projets durables et issus du secteur de l’agro-industrie, ainsi qu’au #DigitalizationCall lancé au Ghana, Togo et Cameroun pour les micros-projets souhaitant se digitaliser ..

Ce nouvel instrument devrait renforcer les efforts déjà fournis dans la lutte contre les défis structurels et financiers auxquels font face les femmes entrepreneures lors du développement de leurs activités. En effet, il permet de légitimiser et renforcer la place des femmes entrepreneures au sein de la société à travers l’accès aux ressources nécessaires pour faire prospérer leurs entreprises. WIDU.africa et WoMENA mettent tout particulièrement l’accent sur le soutien aux femmes entrepreneures dans les zones rurales du pays, ainsi que dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Cet accompagnement peut avoir un impact favorable dans la création d’emplois et l’amélioration des conditions de travail auprès des femmes.

A travers le #WomenCall, les femmes entrepreneures auront la possibilité de recevoir une subvention allant de 4.000 à 16.500 DT, ainsi qu’un accompagnement individuel et personnalisé.

Cet accompagnement se traduira par trois séances de coaching individuel fournies par l’accélérateur d’entreprises Redstart Tunisie, à travers son réseau de coach·e·s spécialisé·e·s dans l’encadrement des entrepreneures. En outre, les projets WIDU.africa et WoMENA prévoient la tenue de différents évènements à thématique afin de renforcer leur réseau entrepreneurial.

L’appel à participation en cours se déroulera tout au long du mois de juillet pour se clôturer le 31.07. Toutes les femmes entrepreneures du pays (fondatrices et gérantes d’entreprises), formalisées ou en cours de formalisation, sont invitées à postuler pour bénéficier de cet appui financier et technique dans le cadre du développement de leurs activités.