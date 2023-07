Le port de Zarzis prêt à accueillir la diaspora tunisienne à bord du navire Carthage

Le port de Zarzis s’apprête à accueillir avec enthousiasme la seconde croisière dédiée au retour des Tunisiens résidant à l’étranger. Prévue pour jeudi matin, cette saison promet d’être riche en émotions alors que le majestueux navire Carthage, en provenance du port de Marseille, amènera à son bord 2.129 passagers et 617 véhicules.

L’annonce de l’arrivée imminente de cette croisière tant attendue suscite un vif intérêt parmi la communauté tunisienne à l’étranger. Cette croisière, bien plus qu’un simple voyage de retour, est un symbole fort de la volonté de la communauté tunisienne à l’étranger de rester connectée à ses racines. Elle renforce également les liens économiques et culturels entre la Tunisie et les pays hôtes.