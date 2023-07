Le Stade tunisien fête ses 75 ans : Joyeux anniversaire les Stadistes !

Le Stade tunisien souffle ce vendredi 7 juillet 2023 ses 75 bougies. Ce grand club basé au Bardo et créé par Hamadi Ben Salem en 1948 figure parmi les équipes emblématiques de l’histoire du football tunisien.

La “Baklawa” a brillé notamment durant les années 60 où elle a presque dominé la scène sportive en remportant, en 1956, la première Coupe de la Tunisie indépendante face au Club africain. Une année plus tard, les Stadistes sont sacrés champions de Tunisie. Et les titres se succèdent durant une décennie glorieuse où “le club beylical” a raflé le maximum de titres possibles. En 1957, 1961, 1962 et 1965, l’équipe a remporté le championnat. En 1958, 1960, 1962 et 1966 la coupe de Tunisie a été bravement remportée par les Bardolais. La dernière en date est décrochée en 2003.

Le Stade tunisien qui s’est distingué par le talent de ses anciens joueurs dont les noms résonnent encore sur les lèvres des plus vieux, tels que Ahmed Mghirbi, Abdallah Trabelsi, Mohsen Jendoubi, Brahim Kerrit, Jameleddine Limam, Abdelhmid Herguel, Abdelwahab Lahmar, Noureddine Diwa… a toujours été considéré comme l’une des puissantes équipes en Tunisie.