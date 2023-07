LEONI Tunisie honore 189 employés et titularise plus de 1400 autres

Dans une ambiance très conviviale et chaleureuse qui s’est tenue, samedi 8 juillet 2023 à Sousse, LEONI Tunisie a honoré 189 employés de diverses générations et a titularisé plus de 1400 autres cadres et ouvriers. C’est un chiffre record jamais était aussi élevé en comparaison avec les années précédentes.

Au total, 1428 employés dont 431 avec le signe de 100% ont été titularisés alors que 189 autres ont été honorés à l’occasion de ce rendez-vous annuel du spécialiste de la fabrication des câbles électroniques et électriques destinés au secteur automobile. En effet, LEONI Tunisie a rendu hommage à 93 agents de différentes catégories professionnelles ayant 20 ans d’ancienneté en leur octroyant une prime de 2 Mille dinars et a honoré 91 autres agents ayant 25 ans d’ancienneté avec une prime équivalente à 2,5 Mille dinars.

La société a également honoré 4 employés ayant 30 ans de service en leur attribuant une prime de 3 Mille dinars alors qu’un seul agent ayant une ancienneté de 35 ans a été mis à la retraite. Une prime de 3,5 Mille dinars lui a été attribuée.

Dans son allocation prononcée en marge de cette cérémonie, Mohamed Larbi Rouis, directeur général de LEONI Tunisie n’a pas manqué d’exprimer son enthousiasme et sa détermination à mettre la joie au travail. « Pour nous, la joie au travail est un principe et une déterminante managériale complémentaire de la qualité de vie au travail, afin de rendre la vie professionnelle de nos salariés plus sereine et épanouie », a-t-il dit.

Il a en outre indiqué que la société déploie, depuis sa création, beaucoup d’efforts sur le plan sociétal comme une force de changement, de progrès et de développement et veillera ainsi à ancrer davantage cette philosophie pratique de la bienveillance au travail et ce, afin d’instaurer un climat plus propice à la productivité, au rendement et à une croissance plus favorable et soutenue. « Nous nous efforçons de donner la priorité à ce qui est bon pour l’entreprise en plaçant l’employé au centre de nos priorités. », a-t-il souligné.

Mohamed Larbi Rouis a, d’autre part, déclaré que LEONI Tunisie est bien classée par rapport à la stabilité de son climat social : « Aujourd’hui, si nous sommes les premiers en Tunisie en matière de stabilité sociale au travail c’est parce que nous avons mis l’humain au cœur de notre stratégie sociale », a-t-il estimé.

Il a sous un autre angle assuré que malgré l’instabilité et le ralentissement conséquent de la croissance économique, LEONI Tunisie a pu relever les défis, se développer et réaliser une croissance soutenue.

Pour rappel, LEONI est un fournisseur mondial de produits, solutions et services pour la gestion de l’énergie et des données dans l’industrie automobile et d’autres secteurs industriels. Le groupe emploie plus de 95.000 personnes dans 27 pays.

LEONI Tunisie, le premier site fondé en 1977 en dehors de l’Europe, s’est engagé depuis des années à respecter non seulement les exigences de ses clients en termes de qualité de ses produits, mais aussi à fournir un environnement de travail respectant l’humain et l’environnement. Avec plus de 23 Mille emplois, LEONI est le premier employeur privé en Tunisie.