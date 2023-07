L’Espérance de Tunis perd l’un de ses piliers !

Le joueur Mohamed Ali Ben Romdhane ne sera plus espérantiste. Le milieu de terrain qui a tant défendu les couleurs sang et or a signé officiellement, pour 3 ans, au club hongrois Ferencváros. Chakchouka, comme le nomment les supporters sang et or s’engagera dans une nouvelle expérience à l’étranger pour enrichir sa carrière. Bien qu’étant profitable pour le joueur, cette décision représente un coup dur pour l’EST qui va être privée des services d’un joueur clé et d’un élément exceptionnel et quasi-irremplaçable.