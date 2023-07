Libye : Une nouvelle stratégie pour renforcer la sécurité alimentaire

La Banque africaine de développement a réaffirmé son soutien au programme du gouvernement libyen visant à stimuler la sécurité alimentaire et à renforcer la résilience dans ce pays d’Afrique du Nord.

La directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord de la Banque, Malinne Blomberg, a donné cette assurance lors d’une réunion de coordination sur le Programme de sécurité alimentaire en Libye.

« La sécurité alimentaire est une condition préalable au développement économique, à la stabilité sociale et au bien-être général de la population », a-t-elle déclaré, ajoutant que la Banque travaillait avec d’autres partenaires au développement pour assurer le succès de la stratégie.

La Banque a organisé cette réunion afin d’approfondir le dialogue avec le gouvernement libyen sur les grandes priorités, notamment l’agriculture. Elle s’inscrit dans le cadre de ses engagements en réponse aux défis mondiaux et s’appuie sur les résultats du Sommet Dakar 2 de janvier sur la Souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique.

La délégation libyenne était dirigée par M. Mahmoud El Futaisi, directeur général du Conseil national du développement économique et social, qui est également chargé de préparer la stratégie nationale de sécurité alimentaire. Des délégués de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, du Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations unies pour l’enfance, du Groupe de la Banque islamique de développement et de la Banque mondiale étaient également présents.

La Banque africaine de développement a mis en place une Facilité africaine de production alimentaire d’urgence de 1,5 milliard de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition. Lancée en mai 2022, la facilité aide l’Afrique à atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires et l’inflation, aggravées par les changements climatiques, la pandémie de Covid-19 et la guerre de la Russie en Ukraine. En janvier 2023, la Banque a également co-organisé le sommet sur l’alimentation à Dakar, au Sénégal qui a permis d’élaborer des pactes de fourniture de denrées alimentaires pour les pays africains.

El Futaisi a salué les initiatives de la Banque visant à assurer la sécurité alimentaire dans toute l’Afrique, dans un contexte de défis mondiaux.

« Fournir de la nourriture aux Libyens en préparant une stratégie de sécurité alimentaire est primordial pour le gouvernement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en dépit des défis, la définition d’objectifs et d’étapes clairs permettra de garantir l’efficacité et d’obtenir des résultats.

Les participants à la réunion ont discuté des défis complexes auxquels sont confrontées la formulation et la mise en œuvre des stratégies de sécurité alimentaire, tels que les changements climatiques, la gestion de l’eau, la nutrition, ainsi que la nécessité d’inclusion et de préparation aux interventions d’urgence.

La Banque a partagé son expérience en matière de soutien à d’autres pays de la région du nord (Égypte et Tunisie) dans la préparation de leur pacte sur la chaîne de valeur du blé. Les agences internationales ont également partagé leur expérience et leur approche de la sécurité alimentaire.

La réunion a mis en lumière la détermination des partenaires au développement à conjuguer leurs efforts et à renforcer leurs partenariats afin d’assurer la réussite de la première stratégie nationale de sécurité alimentaire de la Libye. Pour atteindre cet objectif, les participants ont convenu de créer un groupe de travail de coordination et un groupe de travail technique pour piloter la stratégie. Cela permettra de définir la marche à suivre avec un plan d’action et des mesures concrets dans un délai défini.

Avec communiqué