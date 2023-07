Limogeage d’une membre de la commission de la conciliation pénale: les raisons possibles

L’annonce a été faite ce vendredi 7 juillet 2023. Le président de la République, Kaïs Saïed, a limogé la membre de la commission de la réconciliation pénale, Fatma Yaâcoubi. C’est ce qui ressort d’un court et laconique communiqué publié par la présidence de la République aujourd’hui.

On ignore les raisons officielles d’une telle décision. Il faut rappeler que le président Kaïs Saïed s’est réuni avec les membres de ladite commission en juin dernier. Il s’est avéré, comme nous l’avions appris à l’époque, qu’un homme d’affaires aurait saisi cette commission pour un montant total astronomique: des billions de dinars!

En fait, l’annonce avait été faite par la membre limogée ce vendredi, Fatma Yaâcoubi, lors de la réunion avec la président et ses pairs de la commission de la réconciliation pénale. Son annonce n’a pas manqué de susciter les moqueries de parts et d’autre sur Internet, compte tenu du montant astronomique évoqué par Yaâcoubi. Un chiffre que la famille de l’homme d’affaires a totalement démenti.

La décision du limogeage a suscité de nombreux commentaires ce vendredi en raison, bien entendu, de l’énormité et du chiffre avancé par Madame Fatma Yaâcoubi et de l’imprécision de ses déclarations. Moez Joudi, expert en économie, a salué la décision du président dans un statut publié sur sa page Facebook. « On est heureux de voir que nos remarques ont été entendus », a-t-il écrit.