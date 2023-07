L’inflation se stabilise à 9,3% en juin

En Tunisie, l’inflation affiche une accalmie avec une légère décélération passant de 9,6% en mai à 9,3% en juin. Autrement dit, les prix ont augmenté moins vite qu’auparavant. Les produits alimentaires ont vu leur prix augmenter moins que le mois précédent tandis que les meubles, les articles ménagers et les loisirs ont également enregistré une hausse plus lente.

Hausse des prix de l’alimentation et augmentation des prix des produits manufacturés

Au mois de juin 2023, les prix de l’alimentation se sont renforcés de 15,2% par rapport à la même période l’année dernière. En effet, les viandes, les œufs ainsi que les huiles alimentaires sont devenus plus chers. Pour ce qui est des produits manufacturés, ils témoignent d’une hausse de prix de 8% en juin sur un an. Le renchérissement est alimenté par la consolidation des prix des matériaux de construction, des vêtements et des produits d’entretien.

Stabilisation légère de l’inflation

Les données sur l’inflation publiées par l’Institut National de la Statistique (INS) montrent que la hausse générale des prix se stabilise légèrement, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle pour les consommateurs. Néanmoins, il reste important que les autorités monétaires du pays surveillent attentivement l’évolution des prix afin de prendre des mesures pour le maintien d’une économie stable, en sus de protéger le pouvoir d’achat des ménages.