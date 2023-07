L’UGTT sous attaque à Kasserine : Caméras détruites, preuves envolées

Dans une série d’événements choquants survenus entre mercredi et jeudi, plusieurs bureaux administratifs de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) à Kasserine ont été la cible de plusieurs attaques. Les assaillants, venus d’un chantier voisin, ont réussi à s’infiltrer dans les locaux de l’union ouvrière, semant le chaos sur leur passage.

Documents altérés, situation délicate

Le secrétaire général régional du Syndicat du travail à Kasserine, Sanki Assoudi, a révélé aujourd’hui, les détails préoccupants de cette intrusion sans précédent. Non seulement les bureaux ont été vandalisés, mais leurs documents ont également été altérés et falsifiés, plongeant ainsi l’organisation dans une situation délicate.

Caméras détruites, traces effacées

L’attaque a pris une tournure encore plus alarmante lorsque les malfaiteurs ont détruit les caméras de surveillance, mettant fin à toute possibilité d’identification. Ils ont également mis la main sur le disque dur contenant les enregistrements, effaçant ainsi toute trace de leur présence. Pour Sanki Assoudi, cet incident est des plus énigmatiques. En effet, il déplore que cette opération ne soit pas motivée par un simple vol, car aucun objet appartenant au syndicat n’a été dérobé, selon ses estimations.

Vols dans les commerces avoisinants

Par ailleurs, les commerces avoisinants le siège de l’Union ont également été pris pour cible. Une partie de leur argent a été dérobée, semant le trouble et la colère parmi les commerçants.

Enquête en cours, l’incertitude persiste

Face à cette situation préoccupante, la brigade de police technique a été sollicitée pour inspecter minutieusement les lieux. Un dossier a été déposé en urgence afin de faire toute la lumière sur cette attaque inouïe. Les membres de l’Union ouvrière à Kasserine se retrouvent désormais dans l’incertitude la plus totale. Qui se cache derrière cette attaque audacieuse ? Quelles sont les motivations réelles de ces individus ? Autant de questions qui restent en suspens et qui alimentent les inquiétudes de tous ceux concernés par cette affaire.

L’UGTT et les autorités locales unies pour rétablir la sécurité

Dans l’attente des résultats de l’enquête en cours, l’UGTT et les autorités locales travaillent main dans la main pour rétablir la sécurité et la confiance dans cette région déjà éprouvée par de nombreux défis économiques et sociaux.