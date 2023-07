Medusa : Le plus long câble sous-marin de la Méditerranée en chantier

Une étape importante vient d’être franchie dans le projet ambitieux de renforcer la connectivité en Méditerranée. Alcatel Submarine Networks (ASN), filiale du groupe Nokia, en collaboration avec Elettra Tlc, Medusa et Orange, a annoncé la concrétisation du contrat de construction du système de câbles sous-marins Medusa, selon un communiqué officiel d’Orange.

Des connexions cruciales pour la Méditerranée

Le système Medusa vise à établir des connexions cruciales entre plusieurs pays de la région méditerranéenne, notamment le Maroc, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, la Grèce, Chypre et l’Égypte. Dans ce cadre, le sous-système du câble Medusa, appelé Via Tunisia, qui reliera la France à la Tunisie, bénéficiera d’un financement de l’Union européenne dans le cadre du programme « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe » (MIE), comme précédemment annoncé par Orange.

Le câble le plus long de la Méditerranée

Une fois terminé, Medusa s’étendra sur plus de 8.700 kilomètres, faisant de lui le câble le plus long de la mer Méditerranée. Son objectif est d’améliorer la connectivité nord-sud et est-ouest dans la région, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités économiques et de développement.

Une technologie avancée pour répondre aux besoins en haut débit

Les leaders de l’industrie, ASN et Elettra Tlc, sont en charge de la construction du système Medusa. Ce dernier repose sur une technologie de pointe appelée « Open Cable » et dispose de 24 paires de fibres optiques pour répondre à la demande croissante de haut débit dans la région, offrant une capacité minimale de 20 téraoctets par seconde par paire de fibres.

Étapes à venir et rôle d’Orange

Les opérations de survey (sondage des fonds marins) seront rapidement lancées par Elettra Tlc, tandis que la fabrication et l’installation du câble se dérouleront de 2024 à 2025. Orange, de son côté, assurera les infrastructures d’atterrissement en France, en Tunisie et au Maroc, comme précisé dans le communiqué.

Perspectives de collaboration et de développement économique

En reliant l’Afrique du Nord à l’Europe du Sud, ainsi que plusieurs îles méditerranéennes telles que la Sicile, la Crète et Chypre, le système de câbles sous-marins Medusa ouvrira des perspectives inédites de collaboration, d’innovation et de développement économique. Il jouera également un rôle essentiel en tant que lien efficace entre les régions de la Méditerranée et de l’Atlantique, favorisant ainsi une communication et une coopération accrues dans ces zones géographiques, comme l’expliquent les spécialistes.