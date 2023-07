Pour ce mardi 11 juillet 2023, les températures seront comprises entre 35 et 40°C dans les régions côtières et entre 41 et 46°C dans le reste des régions. Elles atteindront les 48° dans le sud-ouest du pays. Par ailleurs, le temps sera peu nuageux dans certaines régions et des cellules orageuses sont attendues sur le centre-ouest l’après-midi.

Le vent sera faible à modéré et la mer peu agitée.

*Source: Institut National de Météorologie